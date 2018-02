Delo: Rešitelj Italije (5. 2.)

Ljubljana, 5. februarja - Več kot dve desetletji sta minili, odkar si je s kombinacijo politične, gospodarske in medijske moči prilastil Italijo, njena politična krajina je večidel to, kar je iz nje naredil Silvio Berlusconi. Zdaj je 81-letnik spet tam, kjer se vedno znajde najbolje: v središču pozornosti in italijanske politike, piše v Delu Saša Vidmajer.