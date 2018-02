ZDA potrdile izpolnitev obveznosti iz strateške jedrske pogodbe z Rusijo Novi START

Washington, 5. februarja - Tiskovna predstavnica ameriškega State Departmenta Hether Nauert je danes zgodaj zjutraj sporočila, da so omejitve strateške jedrske oborožitve v skladu s pogodbo med ZDA in Rusijo Novi START stopile v veljavo. Pogodba sicer velja že od 5. februarja 2011 in določa, koliko strateških jedrskih raket lahko imata državi največ.