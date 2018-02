Zmagala neposredna tekmeca Kopitarjevih kraljev

Los Angeles, 5. februarja - V severnoameriški hokejski ligi so pred super bowlom odigrali tri obračune. Zmagala sta neposredna tekmeca Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja v tihomorski diviziji Vegas Golden Knights in San Jose Sharks. Zlati vitezi so v gosteh s 4:3 odpravili Washington Capitals, morski psi pa so bili, tudi v gosteh, s 3:1 boljši od Carolina Hurricanes.