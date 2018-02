Primorske novice: Aktualni, kakovostni, očesu prijazni (5. 2.)

Koper, 4. februarja - Praviloma so najboljši časopisi tudi očesu prijetni in ponosni smo, da Primorske novice sodijo med dobro oblikovane časopise. Poslej bodo drugačne, a je v njih hkrati zaznati duha tistega časopisa, ki je bil z vami desetletja. Obljubimo vam, da bomo še naprej verodostojni, aktualni in zaupanja vredni, v Primorskih novicah piše Antiša Korljan.