Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 4. februarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste zaradi snežnih razmer velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike na cesti Črni Vrh-Col in na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje, Podplanina in Petrina. Prepoved za tovorna vozila nad 7,5 ton je tudi na cesti Šentvid-Šoštanj.