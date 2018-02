V četrtfinalu Davisovega pokala še Francija, Belgija, Hrvaška in Španija

Albertville, 4. februarja - Udeleženki lanskega finala Davisovega pokala Francija in Belgija sta si danes zagotovili napredovanje med osem najboljših teniških ekip na svetu. V nedeljo sta si četrtfinalne nastope v svetovni skupini ekipnega tekmovanja zagotovili še Španija in Hrvaška ob Italiji, Nemčiji, Kazahstanu in ZDA.