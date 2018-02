Srebotnikova izgubila finalni dvoboj v Sankt Peterburgu

Sankt Peterburg, 4. februarja - Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik in Rusinja Alja Kudrjavceva sta izgubili finalni obračun na turnirju WTA v ruskem Sankt Peterburgu z nagradnim skladom 733.900 dolarjev. Od slovensko-ruske naveze je bila boljša švicarsko-ruska kombinacija Timea Bacsinszky-Vera Zvonareva, ki je po uri in 11 minutah zmagala s 2:6, 6:1 in 10:3.