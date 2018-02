V Švici ustavili švedski avtobus z 1,6 tone snega na strehi

Zürich, 4. februarja - Na eni od glavnih švicarskih avtocest so v soboto popoldne ustavili švedski avtobus, ki je imel na strehi 40 centimetrov oziroma 1,6 tone snega, je danes sporočila švicarska policija. Kot so zapisali, so ga ovadili zaradi neodgovorne vožnje, pred nadaljevanjem poti pa je moral očistiti sneg z avtobusa.