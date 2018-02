Petri Kvitovi turnir v Sankt Peterburgu

Sankt Peterburg, 4. februarja - Čehinja Petra Kvitova je letošnja zmagovalka turnirja WTA v ruskem Sankt Peterburgu z nagradnim skladom 733.900 dolarjev. Trenutno 29. igralka na lestvici WTA in dvakratna zmagovalka turnirjev za grand slam v Wimbledonu v letih 2011 in 2014 je v današnjem finalu po uri in petih minutah premagala Francozinjo Kristino Mladenović s 6:1 in 6:2.