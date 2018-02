Tedenska napoved - rekreacija od 6. do 12. 2.

IZBRANI DOGODKI

Tečaj turnega smučanja

S turnosmučarsko opremo so gore pozimi lažje dosegljive, obenem pa nam ponujajo spuste, polne užitkov, z vrhov ob čudovitih razgledih. Za vse, ki bi radi stopili na turne smuči in za tiste, ki že imajo nekaj turnosmučarskih izkušenj, organiziramo v pogorju Nockberge štiridnevni tečaj turnega smučanja. Informacije: www.drustvo-strmina.si/turnosmucarski-tecaj-nockberge-2018

7. Pokal Bleda v zimskem plavanju 2018

Slovenski alpski biser Bled je v januarju 2010 gostil svetovno prvenstvo v zimskem plavanju, na katerem je bilo moč čutiti ogromno pozitivne energije, zaradi katere so se na Turizmu Bled odločili organizirati Pokal Bleda v zimskem plavanju tudi v naslednjih letih. Prizorišče sobotnega pokala bo zunanje kopališče Grand Hotela Toplice. Plavanje bo potekalo v Blejskem jezeru, za katerega pričakujemo, da bo v času tekmovanja imelo okoli 5 stopinj Celzija. Tekmovalcem bodo na voljo savne in notranji bazen. Informacije: www.bled.si/si/dogodki/2017/02/1807-6-Pokal-Bleda-v-zimskem-plavanju-2017

4. Zvoh Night Attack

Nočni tekači, turni smučarji in pohodniki ste na prvo februarsko soboto vabljeni na Krvavec. Start bo na zgornji postaji pri sedežnici Gospinca, za pohodnike ob pol petih, za tekače in turne smučarje pa uro kasneje. Vzpon bo dolg 2,4 kilometra in bo imel za petsto metrov višinske razlike. Potekal bo po snegu, ob robu smučišč, proga pa bo označena z baklami. Obvezna oprema je čelna lučka in vetrovka za spust s cilja do plaže, uporaba palic je dovoljena. Informacije: www.intersport.si

KOLEDAR

TOREK, 6. februarja

TRŽIČ - Odprto občinsko prvenstvo; tek na smučeh. Informacije: www.sztrzic.si

MISLINJA - Gora Oljka (733 m); pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/etipsis/vabila/Joc/Gora_Oljka.pdf

SREDA, 7. februarja

PRESERJE - Stari tabor (603 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

ČETRTEK, 8. februarja

LJUBLJANA - Šmarna gora (669 m); pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

LJUBLJANA - Slapovi v Zadnji Trenti; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tečaj turnega smučanja; turno smučanje. Informacije: www.drustvo-strmina.si/turnosmucarski-tecaj-nockberge-2018

LJUBLJANA - Dovška Baba (1891 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

TRŽIČ - 12. pohod Štefana Bukovca; pohodništvo. Informacije: www.trzic.si/strani/PDKrize

TRŽIČ - Spominski turni smuk Šija-Javornik; turno smučanje. Informacije: www.grs-trzic.si

FRAM - Grad Turjak in Županova jama; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

KOČEVJE - Koča pri Jelenovem studencu (850 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

MARIBOR - Ljutomer - Jeruzalem; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MENGEŠ - Zapojmo Zdravljico v gorah; pohodništvo. Informacije: Boštjan Borštnar, prijave@pd-menges.si; http://pd-menges.si

MISLINJA - Črni vrh (1543 m); pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

PREDDVOR - Zimski treking pokal Štefanja gora 2018; pohodništvo - treking. Informacije: www.lenuh.si

ŽIROVNICA - Pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica; pohodništvo. Informacije: www.zirovnica.eu

PETEK, 9. februarja

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

SOBOTA, 10. februarja

LJUBLJANA - Tek ob baklah; tek na smučeh. Informacije: www.sportnodrustvozadvor.si

LJUBLJANA - Lipanca, Mrežce (1965 m); turno smučanje. Informacije: Gregor Rihar, 041 211 693, info@pd-viharnik.si; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Pohod na Valentinovo; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Hoč (1514 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tek.si tečaji teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.tek.si

TRŽIČ - Rašica (639 m); pohodništvo. Informacije: www.trzic.si/strani/PDKrize

BLED - 7. Pokal Bleda v zimskem plavanju 2018; plavanje. Informacije: www.bled.si/si/dogodki/2017/02/1807-6-Pokal-Bleda-v-zimskem-plavanju-2017

BOHINJ - Beli dan Kokrice; tek na smučeh. Informacije: www.tsd-kokrica.si

BOHINJ - Beli dan Kokrice; alpsko smučanje. Informacije: www.tsd-kokrica.si

GROSUPLJE - Zimska tura v Karavanke; planinstvo. Informacije: www.limberk.si

KRANJ - Cankarjeve poti: Planina - Ulovka; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRANJSKA GORA - Odprto prvenstvo Ljubljane v veleslalomu; alpsko smučanje. Informacije: www.timingljubljana.si

MARIBOR - Peca (2125 m); planinstvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MEDVODE - Začetni tečaj teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu/

POKLJUKA - Tečaji teka na smučeh z ekipo Nordic by Petra Majdič; tek na smučeh. Informacije: http://nordic.si/content/tecaji-teka-na-smuceh-z-ekipo-nordic-petra-majdic

RADOVLJICA - Kobla (1498 m); turno smučanje. Informacije: Jure Vreček, 04 531 55 44, info@pdradovljica.si; www.pdradovljica.si

RAVNE NA KOROŠKEM - 5. turnir za Jakostno lestvico Slovenije za rekreativce; namizni tenis. Informacije: www.fuzinar.com/

STAHOVICA - 9. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si/index.php/sl/item/156-25-novembra-se-pricenja-9-zimska-liga-k-sv-primozu

ŠENTJUR - Pohod po Drameljski planinski poti; pohodništvo. Informacije: http://pddramlje.wordpress.com/tradicionalni-drameljski-pohod

ŠKOFJA LOKA - 19. smučanje po starem; alpsko smučanje.

KRVAVEC - 4. Zvoh Night Attack; tek. Informacije: www.intersport.si

NEDELJA, 11. februarja

LJUBLJANA - Orjak (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Snežnik (1796 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Aab pustni turnir; tenis. Informacije: www.aabdrustvo.si/

BREŽICE - Samoborska planinska pot; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CERKNO - Paralelni slalom; alpsko smučanje. Informacije: www.jazne.net

DOB - 7. pohod na Vrh; pohodništvo. Informacije: http://pgd-dob.si/?p=7248

KRANJ - Kranjska zimska tekaška liga 2017/18: Sv. Mohor; tek. Informacije: http://kalisce.com/blog/zimska-liga/

KRANJ - Ajdna (1046 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRANJSKA GORA - 42. Cicibančkov veleslalom in 4. veleslalom za starše; alpsko smučanje. Informacije: www.timingljubljana.si

LUCIJA - Tekaško popotovanje z Urbanimi tekači 2018: od zore do mraka; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=24

MARIBOR - SZJ - NA NOGE! Zimski humanitarni pohod na Urban; pohodništvo. Informacije: www.nanoge.si

NOVA GORICA - Poldanovec (1299 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

POKLJUKA - Eurosank 2018; sankanje - naravne proge. Informacije: www.biathlon-pokljuka.com

PRESERJE - Trstelj (643 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SEŽANA - Med Bržanijo in Šavrinijo; pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

ZREČE - Dan teka na smučeh; tek na smučeh.

NOVA VAS NA BLOKAH - SLOvenSKI maratoni 2018: Bloški teki; tek na smučeh. Informacije: www.bloskiteki.com

PONEDELJEK, 12. februarja

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno puško; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno pištolo; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

