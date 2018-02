Ta teden nov krog pogajanj o brexitu; Barnier danes v Londonu

Bruselj/London, 5. februarja - Glavni pogajalec EU o brexitu Michel Barnier se bo danes v Londonu sestal z britansko premierko Thereso May in vodjo britanskih pogajalcev Davidom Davisom. To bo uvod v nov krog pogajanj na strokovni ravni, ki bodo potekala v Bruslju od torka do petka. Teme bodo tako ločitvena vprašanja kot prehodno obdobje in prihodnji odnosi.