Mešana ekipa Slovenije na MSP peta

Bern, 4. februarja - Mešana slovenska skakalna ekipa v postavi Jerneja Brecl, Katra Komar, Domen Prevc in Žak Mogel je mladinskem svetovnem prvenstvu, ki se je končalo v švicarskem Kanderstegu, zasedla peto mesto. Zmagala je Norveška pred Nemčijo in Avstrijo. Slovenija je na prvenstvu osvojila tri zlate in srebrno medaljo.