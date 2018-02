Forfang zmagal v Willingenu, Dežman deveti, Stoch prevzel vodstvo v pokalu

Willingen, 4. februarja - Norvežan Johann Andre Forfang je zmagal na tekmi za svetovni pokal smučarjev skakalcev v nemškem Willingenu, zadnji pred olimpijskimi igrami v Pyeongchangu (147,5 in 144,5 m/271,4 točke). Drugi je Poljak Kamil Stoch (145,5 in 140,5 m/269,4), ki je prevzel vodstvo v seštevku pokala, tretji pa njegov rojak Piotr Žyla (142 in 138,5 m/245,1).