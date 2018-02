V hudem trčenju na Obrežju umrla 58-letna Makedonka

Obrežje, 4. februarja - Na mejnem prehodu Obrežje se je nekaj po pol deveti danes zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrla 58-letna državljanka Makedonije, še trije udeleženci nesreče so bili poškodovani, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto. Do nesreče je prišlo, ko je makedonski državljan pri veliki hitrosti trčil v varovalno ograjo.