Willingen, 4. februarja - Tekmo za svetovni pokal v ženskih smučarskih skokih v romunskem Rasnovu bodo pripravili po olimpijskih igrah v Južni Koreji 3. in 4. marca, je sporočila Mednarodna smučarska zveza. V začetku januarja so morali tekmo odpovedati zaradi pomanjkanja snega in neugodne vremenske napovedi.