V RTC Krvavec zaskrbljeni zaradi skorajšnje prodaje Alpski investicijski družbi

Cerklje na Gorenjskem/Zreče, 4. februarja - V družbi RTC Krvavec so danes izrazili zaskrbljenost nad predvideno prodajo družbe Alpski investicijski družbi, katere lastnik je družba Infohip, zakoniti zastopnik pa kranjski podjetnik Janez Janša. Bojijo se, da družba po spremembi lastništva ne bo poslovala kot dober gospodar in ne bo dosegala pozitivnega poslovanja, "kaj šele rasti in razvoja".