Kopitar s kralji do visoke zmage nad kojoti

Los Angeles, 4. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL v domačem Staples Centru gostili zadnjeuvrščeno ekipo zahodne konference, Arizona Coyotes. Kralji niso imeli milosti in so zmagali kar s 6:0, kapetan domače ekipe Anže Kopitar je k zmagi prispeval gol in podajo.