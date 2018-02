Mladi slovenski skakalci četrti v Švici

Bern, 3. februarja - Na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah se je predzadnji tekmovalni dan končal z ekipno tekmo mladincev, na kateri so slovenski skakalci Bor Pavlovčič, Domen Prevc, Žak Mogel in Aljaž Osterc zasedli četrto mesto. Prvaki so postali Nemci, naslov podprvakov je pripadel Avstrijcem, bronasti so bili Norvežani.