V Kanderstegu še zlato za skakalke na ekipni tekmi

Bern, 3. februarja - Mladi slovenski nordijski smučarji nadaljujejo uspešne nastope na mladinskem svetovnem prvenstvu v švicarskem Kanderstegu. Slovenija je danes osvojila dve zlati medalji, po kombinatorcu Vidu Vrhovniku so popoldne zanjo poskrbele skakalke Jerneja Brecl, Nika Križnar, Katra Komar in Ema Klinec na ekipni tekmi za tretje za tretje zlato na prvenstvu.

Srebro so osvojile ruske skakalke, bronaste so bile Francozinje.

"Spet super dan! Sama sicer nisem ponovila včerajšnjih skokov, sploh prvi je bil slabši, a sem nato v drugi seriji popravila vse skupaj in je bilo vse še vedno super! Najbolj pa sem vesela, ker cela ekipa tako drži skupaj," je povedala Nika Križnar, zmagovalka petkove posamične tekme, na kateri je bila druga Ema Klinec.

Po petkovem dvojnem slavju na posamični tekmi so smučarske skakalke poskrbele za novo slavje. Jerneja Brecl je drugo ekipno tekmo v zgodovini na mladinskih SP odprla s 96 metri, kar je bilo dovolj za vodstvo po prvi skupini tekmovalk. Tega je z 91 metri zanesljivo obdržala tudi Križnarjeva, 78 metrov Katre Komar pa ni preveč zamajalo slovenskega vodstva. Vodstvo ob "polčasu" je s 97 m utrdila Ema Klinec.

Slovenke so imele pred drugo serijo 345,4 točke, drugouvrščene Rusinje 286,4 točke, tretje Francozinje pa 264,8 točke. V finalni seriji so Slovenke še povečevale prednost pred tekmicami; Breclova je skočila 98,5 m, Križnarjeva daljavo dneva (103 m), Komarjeva 72,5 metrov in Klinčeva 95,5 m. Slovenke so zbrale 733,1 točke, več kot 100 točk so zaostale Rusinje (622,7), bronaste Francozinje so imele 571,2 točk. Slovenke so tako nadgradile srebro iz lanskega MSP v Park Cityju.

Jerneja Brecl je povedala: "Zelo smo vesele, seveda. To je bila super tekma, tudi moja skoka sta bila zelo dobra in res sem vesela, da se je vse tako lepo sešlo." Podobno je dejala tudi Katra Komar: "Zelo sem vesela, ker smo zmagale. Ta cilj smo si zadale že po lanski tekmi v Park Cityju. Sama sicer nisem naredila najboljših skokov, a nič ne de, še vedno sem zelo vesela." Črto je nato potegnila kapetanka ekipe Ema Klinec: "Punce sem dobro naučila, kako naj govorijo, saj so vse povedale, kar je bilo povedati. Zdaj, ko so vse povedale, se lahko res v miru poslovim od mladinskih prvenstev in se v celoti posvetim članskim tekmovanjem."