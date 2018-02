Tande zmagal v Willingenu, Bartol deseti

Willingen, 3. februarja - Norvežan Daniel Andre Tande je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v nemškem Willingenu (148 in 146,5 m/261,3). Drugi je bil domačin Richard Freitag (149,5 in 141,5 m/260,5) in ostal na čelu skupnega seštevka, tretji pa Poljak Dawid Kubacki (145 in 139,5 m/254,8). Tilen Bartol je bil na 10. mestu najboljši Slovenec.