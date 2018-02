Kvitova in Mladenovićeva v finalu Sankt Peterburga

Sankt Peterburg, 3. februarja - Čehinja Petra Kvitova in Kristina Mladenović iz Francije bosta igrali v finalu teniškega turnirja WTA v ruskem Sankt Peterburgu (799.000 dolarjev nagradnega sklada). Kvitova je v polfinalu izločila peto nosilko Julio Görges iz Nemčije s 7:5, 4:6 in 6:2, četrta nosilka Mladenovićeva pa Rusinjo Darjo Kasatkino s 3:6, 6:3 in 6:2.