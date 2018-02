Spice Girls napovedale vrnitev

London, 3. februarja - Britanska skupina Spice Girls, ki je pred več kot dvema desetletjema obnorela svet, je v petek napovedala vrnitev. Članice so po družabnih omrežjih objavile nekaj skupnih fotografij in sporočile, da je njihov moto Girl Power še vedno zelo aktualen. Zapisale so, da je dozorel čas za nove priložnosti, poročajo tuje tiskovne agencije.