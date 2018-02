Kljub nevarnosti snežnih plazov na Zelenici opazili planinca

Kranj, 3. februarja - V gorah so razmere zaradi megle, novozapadlega snega in aktualnega slabega vremena lahko zelo nevarne, obstaja tudi velika nevarnost snežnih plazov. Kljub temu so danes dopoldne opazili osebo, ki se je vzpenjala na Zelenico, kjer je nevarnost snežnih plazov četrte stopnje. Policija opozarja, naj ljudje v takih razmerah ne hodijo v hribe.