Višje sodišče potrdilo sodbo v primeru Facebook umora

Ljubljana/Krško, 3. februarja - Sodba Alešu Olovcu in Martinu Kovaču, ki ju je okrožno sodišče v Krškem septembra lani spoznalo kriva za umor na grozljiv način in neupravičeno slikovno snemanje v primeru, znanem kot Facebook umor, je pravnomočna. Višji sodniki v Ljubljani so v celoti potrdili sodbo Okrožnega sodišča v Krškem, danes poroča Dolenjski list.