Sneg ponoči lomil drevje po vsej državi

Ljubljana, 3. februarja - Zaradi obilne snežne pošiljke so se ponoči po vsej državi podrla številna drevesa, ki so ovirala promet in ogrožala hiše. Delavci dežurnih služb so bili vso noč na terenu, polne roke dela so imeli tudi elektro delavci. Razmere se še ne umirjajo. Zjutraj je po skoraj vsej državi spet začelo močneje snežiti, najmočneje na Postojnskem.