Zaradi dobrih novic s trga dela najslabši teden na Wall Streetu v zadnjih dveh letih

New York, 3. februarja - Newyorški borzni indeksi so v petek doživeli največji dnevni in tudi tedenski padec v zadnjih dveh letih, razlog pa so bile tokrat dobre novice o rasti plač, ki so vlagatelje streznile, da se bliža obdobje višje inflacije in s tem višjih obrestnih mer. Delnice so zgrmele navzdol, donosi obveznic pa so narasli.