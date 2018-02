Newyorške borze teden zaključile globoko v rdečem

New York, 2. februarja - Newyorške borze so današnje trgovanje sklenile globoko v rdečem, indeks Dow Jones celo z največjim padcem po septembru 2015. Vlagatelji so bili razočarani nad zaslužki velikih podjetij in zaskrbljeni, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve po dobrih podatkih s trga dela kmalu zvišala obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.