Kazahstanci, Belgijci in Američani vodijo z 2:0

Ljubljana, 2. februarja - Po prvem dnevu uvodnega kroga svetovne skupine v Davisovem pokalu v tenisu so Kazahstan, Belgija in ZDA povedli z 2:0. Za Kazahstan sta uvodni točki proti Švici prispevala Dimitrij Popko in Mihail Kukuškin, za Belgijo proti Madžarski Ruben Bemelmans in David Goffin, za ZDA proti Srbiji pa Sam Querrey in John Isner.