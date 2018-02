Delo: Oseminšestdeset (3. 2.)

Ljubljana, 3. februarja - Za kar nekaj generacij je letnica 1968 mitična. Za tiste, rojene nekaj let po drugi svetovni vojni, je mitična zato, ker so lahko sodelovali v gibanju, ki je zahtevalo mir in družbene spremembe. Za nekoliko starejše je mitična zato, ker so bili prvič po drugi svetovni vojni množični protesti, ki so zajeli več kontinentov, v Delu piše Ali Žerdin.