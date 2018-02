Voznik cisterne, ki se je prevrnila v Medvodah, zapeljal preblizu roba cestišča

Ljubljana, 2. februarja - Policisti so pri ugotavljanju okoliščin prometne nesreče, ki se je zgodila v noči na petek v Medvodah, ugotovili, da je voznik cisterne zapeljal preblizu roba vozišča, pri tem pa je vozilo zdrsnilo po klančini in se prevrnilo na desni bok. Voznik, državljan Srbije, se je pri tem lažje poškodoval, zato so ga prepeljali v UKC Ljubljana.