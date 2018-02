Sneženje slabi, razmere v prometu se počasi umirjajo

Ljubljana, 2. februarja - Sneženje v osrednji Sloveniji, kjer je zapadlo največ snega, po napovedih meteorologov počasi slabi, tudi razmere v prometu se umirjajo. Ponekod so preklicali prepovedi za tovorna vozila. Ekipe zimske službe na območju Ljubljane, kjer do 15.30 zapadlo okoli 20 centimetrov snega, so ob 18. uri so ponovile akcijo pluženja in posipanja cest.