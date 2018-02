Evropske borze v rdečem, nafta cenejša, tudi evro s padcem

London/Frankfurt/Pariz, 2. februarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so danes potonili pod gladino. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so na borznih trgih odmevali predvsem podatki s trga dela v ZDA in poročilo o lanskem poslovanju največje nemške banke Deutsche Bank. Nafta se je pocenila, padla je tudi vrednost evra.