Kazahstanci in Belgijci vodijo z 2:0

Ljubljana, 2. februarja - Po prvem dnevu uvodnega kroga svetovne skupine v Davisovem pokalu v tenisu sta Kazahstan in Belgija povedli z 2:0. Za Kazahstan sta uvodni točki proti oslabljeni Švici prispevala Dimitrij Popko in Mihail Kukuškin, za Belgijo proti Madžarski pa Ruben Bemelmans in David Goffin.