Ljubljana, 2. februarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste sta zaradi prometnih nesreč zaprti ljubljanska južna obvoznica med Vičem in počivališčem Barje proti razcepu Malence, Dolenjski in štajerska avtocesta med priključkoma Trojane in Blagovica proti Ljubljani. Osebna vozila lahko uporabijo vzporedno cesto.