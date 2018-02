Vlada imenovala svoje predstavnike v svet pokojninskega zavoda

Ljubljana, 2. februarja - Vlada je imenovala svoje predstavnike v svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiza) v novem štiriletnem mandatu sveta. To bodo Miloš Pavlica, Mitja Žiher, Simona Poljanšek, Dragica Vrkič Kozlan, Bojana Cvahte, Valter Drozg in Gregor Škulj, so sporočili z vlade.