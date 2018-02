Spar prilagodil delovni čas ob nedeljah

Ljubljana, 2. februarja - Trgovska družba Spar je s 1. februarjem prilagodila delovni čas trgovin ob nedeljah. Vse nedelje bodo odprti vsi Interspari in še osem hipermarketov Spar, večina ostalih trgovin pa bo odprta prvi dve nedelji v mesecu. Trgovine, ki so bile doslej ob nedeljah zaprte, bodo zaprte tudi naprej, so sporočili iz Spara.