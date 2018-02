Stopnja brezposelnosti v ZDA že četrti mesec pri 4,1 odstotka

Washington, 2. februarja - Stopnja brezposelnosti v ZDA je januarja ostala pri 4,1 odstotka, kjer vztraja že četrti mesec zapored, kažejo danes objavljeni podatki. Januarja so delodajalci dodali 200.000 novih delovnih mest, kar je več od pričakovanj. Delovna mesta so odpirali predvsem v gradbeništvu, prodaji na drobno in zdravstvu.