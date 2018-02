Sneg in nesreče še naprej hromijo promet po državi

Ljubljana, 2. februarja - Zaradi prometne nesreče je zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Trojane in Blagovica proti Ljubljani. Osebna vozila lahko uporabijo vzporedno cesto, navajajo na spletni strani prometno-informacijskega centra. Zlasti na Primorskem, Ljubljanskem, Štajerskem in Dolenjskem območju je zaradi sneženja in nesreč promet zelo upočasnjen.