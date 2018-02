V Kopru se obetajo table z nekdanjimi toponimi

Koper, 2. februarja - Koprski občinski svet je na četrtkovi seji sprejel odlok o nekdanjih toponimih, ki ureja označevanje ulic, trgov, nabrežij in naselij v mestni občini z nekdanjimi lokalnimi imeni. Table, ki bodo postavljene na trgih in ulicah starega mestnega jedra, bodo ohranjale spomin na imena koprskih ulic in trgov iz časa Avstro-Ogrske.