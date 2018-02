Ljubljanska borza: SBI TOP izgubil več kot odstotek

Ljubljana, 2. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na Ljubljanski borzi izgubil 1,21 odstotka. Najprometnejše so bile delnice Krke, ki so izgubile več kot odstotek, v prvi kotaciji pa so največ izgubile delnice Luke Koper in Pozavarovalnice Sava, ki so se pocenile za več kot tri odstotke. Večji padec so zavrle delnice Gorenja s šestodstotno rastjo.