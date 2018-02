Vipava, 2. februarja - Poleg ogromne pošiljke snega, ki po državi povzroča nemalo težav, zlasti v prometu, iz agencije za okolje sporočajo, da je reka Vipava dosegla opozorilni pretok in se je v srednjem toku pričela razlivati ob strugi. Manjša razlivanja bodo prisotna še danes in v noči na soboto, so dodali.