Zaradi snega težave v avtobusnem in letalskem prometu

Ljubljana, 2. februarja - Obilno sneženje je povzročilo kar nekaj nevšečnosti tako rednim avtobusnim linijam kot v letalskem prometu. Na Avtobusni postaji Ljubljana so pojasnili, da prihaja do zamud avtobusov, dolgih med pol in eno uro. V letalskem prometu je bil do sedaj odpovedan en let, in sicer na liniji Ljubljana - Stansted, prevoznika easyJet.