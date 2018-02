Na Gorenjskem sneg povzroča zlasti težave v prometu

Kranj, 2. februarja - Na Gorenjskem, kjer je po nižinah začelo snežiti v jutranjih urah, sneg največ težav povzroča v prometu. Uprava RS za zaščito in reševanje poroča o večjem številu prometnih nesreč, ponekod pa težak moker sneg tudi lomi drevje in veje. Kot poudarjajo v zimskih službah, so na terenu z vsemi razpoložljivimi plužnimi enotami.