Policisti na Kanalskem zasegli večjo količino prepovedanih drog

Kanal, 2. februarja - Novogoriški policisti so v hišni preiskavi na območju občine Kanal ob Soči v četrtek zasegli večjo količino posušenih vršičkov konoplje, večjo količino snovi, za katero sumijo, da gre za amfetamine, ter nekaj tabletk, verjetno ekstazija. Moškemu, pri kateremu so to odkrili, grozi ovadba.