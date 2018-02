Glavna cesta skozi Medvode ponovno odprta

Medvode, 2. februarja - Glavna cesta skozi Medvode je po odstranitvi posledic prometne nesreče, ko se je ponoči prevrnilo tovorno vozilo, ponovno odprta. Civilna zaščita je nekaj po 12. uri preklicala tudi evakuacijo stanovalcev, so sporočili iz policije. Potem ko so cisterno postavili na kolesa, namreč ni bilo več možnosti, da bi prišlo do uhajanja utekočinjenega kisika.