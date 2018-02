Po nesreči cisterne v Medvodah ni več nevarnosti uhajanja utekočinjenega kisika

Medvode, 2. februarja - V Medvodah je civilna zaščita nekaj po 12. uri preklicala evakuacijo stanovalcev, ki so jo odredili po nesreči tovornega vozila z utekočinjenim kisikom. Poškodovan ni bil nihče, so sporočili s policije. Potem ko so cisterno postavili na kolesa, ni več možnosti, da bi prišlo do uhajanja utekočinjenega kisika, so sporočili z družbe Messer Slovenija.