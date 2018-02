Na zborih delavcev Gorenja o odpovedi kolektivne pogodbe

Velenje, 5. februarja - Sindikat Skei bo od danes pa do srede na zborih delavcev Gorenja pojasnjeval, kaj pomeni odpoved podjetniške kolektivne pogodbe, ki jo je uprava odpovedala pred tednom dni, in kakšne bodo nadaljnje aktivnosti. Zbore delavcev bo ta mesec pripravila tudi uprava. Do 15. februarja bo sindikat zbiral tudi podpise v podporo stavki.