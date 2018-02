Zaradi sneženja iz prometa že izločajo tovorna vozila

Ljubljana, 2. februarja - Zaradi močnega sneženja je promet po večjem delu Slovenije upočasnjen. Na cestah so plužno-posipne skupine, promet ovira več prometnih nesreč, ponekod so ceste zaprte, na nekaterih območjih Gorenjske so obvezne verige. Začelo se je izločanje tovornih vozil iz prometa, s tem se želi Dars predvsem pripraviti na popoldansko prometno konico.