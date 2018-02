Na Ptuju desetič podelili nagrade slikarskega ex tempora

Ptuj, 2. februarja - Na Ptuju so danes v okviru 58. Kurentovanja podelili nagrade jubilejnega, desetega mednarodnega slikarskega ex tempora in odprli razstavo nagrajenih del v Galeriji Magistrat v ptujski Mestni hiši. Veliko nagrado mestne občine je prejela gorenjska slikarka Andreja Srna, veliko odkupno nagrado ptujske občine pa hrvaški slikar Željko Strelec.