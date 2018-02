V UGM bodo predstavili nekaj svojih zadnjih pridobitev

Maribor, 3. februarja - V Umetnostni galeriji Maribor (UGM) bodo dopoldne predstavili nekaj novih pridobitev v svoji stalni zbirki. V zadnjih petih letih so z donacijami in odkupi uspeli pridobiti nekaj osrednjih del slovenske vizualne umetnosti, predvsem najprodornejših mladih avtorjev in umetnikov srednje generacije.